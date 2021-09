Covid, Puglia: consolidato il calo dei contagi, ma altri 5 decessi in un giorno

Il trend è ormai consolidato. In Puglia continua il calo dei contagi giornalieri da Covid 19. Stando ai dati forniti dalla regione tramite il bollettino odierno (giovedì 30 settembre), in un giorno si sono registrati 119 nuovi casi (rispetto ai 152 di ieri) a fronte di 14.230 (rispetto ai 13.747 di ieri). I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 29; provincia di Bat, 19; provincia di Brindisi, 19; provincia di Foggia, 18; provincia di Lecce, 10; provincia di Taranto, 24; residenti fuori regione, 0, provincia in definizione: 0.

La nota stonata è quella dei decessi, se si considera che altre cinque persone, purtroppo, hanno perso la vita, per un totale di 6.791 decessi dall’inizio della pandemia. Il calo dei ricoveri, però, è inarrestabile. I pazienti attualmente ricoverati in area non critica sono 144: 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda le terapie intensive, il dato non cambia: resta fermo a 16 il numero di pazienti in cura. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati attualmente 4 pazienti in Pneumologia e 1 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita cinque persone.

Con le 164 guarigioni rilevate nelle ultime 24 ore, per un totale di 259.256 dall’inizio della pandemia, il numero di attualmente positivi scende a 2.593. Da marzo 2020 sono stati registrati 268.640 casi totali, a fronte di 3.675.702 test eseguiti.