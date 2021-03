Covid, Puglia: ricoveri in calo ma altri 43 decessi. Muore un militare del San Marco

Un militare dela Brigata Marina San Marco di 46 anni, residente a San Vito dei Normanni, sposato con figli, è deceduto a causa del Covid-19 nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Perrino di Brindisi. Aveva contratto il virus circa un mese fa. Altre 43 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, di cui quattro in provincia di Brindisi.

Dopo giorni di costante aumento, si registra, però, un calo dei ricoveri in Puglia. I posti letto occupati nei reparti Covid sono diminuiti di 27 unità, passando dai 2.127 di ieri ai 2.100 di oggi. La curva dei contagi, purtroppo, ancora non cala. Il bollettino epidemiologico odierno rileva 1.962 nuovi casi di positività, rispetto ai 1.527 nuovi casi registrati ieri, a fronte di 13.874 tamponi processati, rispetto ai 12.234 test effettuati ieri. La quota di asintomatici si riduce dal 48 per cento al 14 percento in un solo giorno. Altre 1.830 persone sono guarite, per un totale di 139.513 guarigioni dall’inizio della pandemia.

I nuovi contagi sono così distribuiti: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia Bat, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test: 141.343 sono i pazienti guariti; 46.857 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 193.012 così suddivisi: 75.701 nella Provincia di Bari; 18.944 nella Provincia di Bat; 14.093 nella Provincia di Brindisi; 35.588 nella Provincia di Foggia; 18.134 nella Provincia di Lecce; 29.539 nella Provincia di Taranto; 683 attribuiti a residenti fuori regione; 330 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento ricoveri in provincia di Brindisi

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 30 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 30 in Medicina interna, 12 in Rianimazione. Due decessi in Rianimazione: un paziente di 67 anni e una paziente della stessa età. Tre decessi al Perrino in Medicina interna: un uomo di 91, uno di 92 e una donna di 89. Un decesso in Medicina a Ostuni: un uomo di 89 anni. I post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica e 6 a Cisternino.