Covid: la provincia di Brindisi ancora in testa per numero di nuovi casi

Per il secondo giorno consecutivo la provincia di Brindisi è quella in cui si registra il maggior numero di nuovi di contagi. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi dalla RegionePuglia. Nelle ultime 24 ore nel Brindisino si sono infatti accertati 47 nuovi casi, a fronte di un numero totale di 196 casi positivi, su 8339 tamponi processati a livello regionale. Dietro Brindisi c’è la provincia di Bari (45). Poi 18 nella provincia Bat, 34 in provincia di Foggia, 30 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

In un giorno si sono liberati altri 40 posti letto, per un totale di 523 persone attualmente ricoverate. Altre 1.116 persone sono guarite, per un totale di 224.298 guarigioni dall’inizio della pandemia. Il numero di attualmente positivi scende a 20.249, il 97,6 per cento dei quali in cura a domicilio.

Altri 9 pazienti, purtroppo, hanno perso la vita: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.518.416 test: 224.298 sono i pazienti guariti; 20.248 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.082 così suddivisi: 94.649 nella Provincia di Bari; 25.327 nella Provincia di Bat; 19.389 nella Provincia di Brindisi; 44.850 nella Provincia di Foggia; 26.588 nella Provincia di Lecce; 39.109 nella Provincia di Taranto; 800 attribuiti a residenti fuori regione; 370 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.