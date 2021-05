Covid, Puglia: flette la curva dei contagi, in calo anche i ricoveri

Calano i contagi in Puglia. La flessione è attestata dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 4 maggio) dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.028 nuovi casi, a fronte di 13.803 tamponi registrati. Da settimane non si registrava un numero così basso di contagi. Incoraggiante anche il graduale ma continuo calo dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati altri 30 posti letto, per un totale di 1.782 persone ricoverate. Si tratta di un trend di decrescita consolidato da più di una settimana. Sono ormai lontani i giorni in cui i ricoverati erano stabilmente oltre quota 2nmila. Altre 1.397 persone, fra l’altro, sono guarite, per un totale di 185.526 guarigioni dall’inizio della pandemia. Il dato negativo resta quello dei decessi. Altre 34 persone, purtroppo, hanno perso la vita.

Questa la distribuzione dei nuovi casi: 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Questa la distribuzione dei 34 decessi: 7 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test: 185.526 sono i pazienti guariti; 46.620 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 238.144 così suddivisi: 91.095 nella Provincia di Bari; 23.593 nella Provincia di Bat; 17.955 nella Provincia di Brindisi; 42.993 nella Provincia di Foggia; 23.971 nella Provincia di Lecce; 37.395 nella Provincia di Taranto; 773 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 32 pazienti in Medicina interna e 21 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 26 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne, 10 a San Pietro Vernotico, 6 a Ceglie Messapica, 10 a Cisternino.