Covid, Puglia: ricoveri in lieve aumento, registrato un altro decesso

BRINDISI – Lieve aumento dei ricoveri in Puglia. I pazienti attualmente in cure in area non critica dei reparti Covid sono 150: 9 in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive, invece, i ricoveri calano da 17 a 16 unità. Per il resto il bollettino epidemiologico diramato oggi (lunedì 4 ottobre) dalla Regione confermano l’andamento stazionario della pandemia. Come ogni lunedì si registra un calo di contagi, pari a 64, figlio del dimezzamento dei tamponi processati nel fine settimana (8.021 quelli registrati ieri). I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 4; provincia di Bat, 5; provincia di Brindisi, 6; provincia di Foggia, 20; provincia di Lecce, 24; provincia di Taranto, 4; residenti fuori regione, 0; provincia in definizione, 1.

Una persona, purtroppo, ha perso la vita. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 66 persone, per un totale di 259.713 da marzo 2020. Scende a 2.593 (3 in meno rispetto a ieri) il numero di attuali positivi. Dall’inizio dell’emergenza si sono rilevati 269.102 casi totali, a fronte di 3.725.499 test effettuati. . Le persone decedute sono 6.796.

Aggiornamento ricoverati nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 1 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.