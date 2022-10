Covid, Puglia: nuovo aumento dei ricoveri, contagi in rialzo

Si registra un nuovo balzo dei ricoveri in Puglia e una tendenza leggermente al rialzo dei contagi. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 4 ottobre) dalla Regione. In un giorno si sono registrati 2.067 nuovi casi, a fronte di 10.830 test giornalieri. Altre due persone, purtroppo, sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 730; provincia di Bat, 99; provincia di Brindisi: 198; provincia di Foggia, 228; provincia di Lecce, 511; provincia di Taranto, 256; residenti fuori regione, 31; provincia in definizione, 14.

Negli ospedali, come detto, è in atto un non trascurabile aumento dei ricoveri. In area non critica attualmente sono occupati 133 posti letto: 18 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, aumento da sei a otto ricoveri. In provincia di Brindisi sono 11 le persone attualmente ricoverate. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi si trovano sette pazienti in Malattie infettive e due in Pneumologia. L’area mista ne ospita cinque. Nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni, invece, sono ospitate due persone. Il post Covid di Mesagne ne accoglie due.

Il numero di attuali positivi è pari a 12.591, rispetto ai 12.280 di ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.483.574 casi totali, a fronte di 12.751.923 test eseguiti. Sono 1.461.890 le persone guarite; 9.093 quelle decedute.