Covid, Puglia: ricoveri di nuovo sopra quota 100, contagi stabili

I ricoveri tornano sopra quota cento in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stai occupati altri 12 posti letto nei reparti Covid (uno degli incrementi più significativi dalla fine della terza ondata) per un totale di 108 persone ricoverate. I ricoveri sono in aumento anche presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove fra ieri e oggi (giovedì 5 agosto) sono arrivati altri due pazienti, entrambi non vaccinati, per un totale di 11 persone attualmente ricoverate (6 in Malattie infettive e 5 in Pneumologia). Il post Covid di Mesagne, invece, ospita 6 pazienti.

L’andamento dei contagi si mantiene tutto sommato in linea con quello dei giorni scorsi. Stando al bollettino diramato oggi dalla Regione, in un giorno si sono registrati altri 243 casi, a fronte di 10.492 tamponi effettuati. Ancora una volta è in provincia di Lecce, con le sue numerose mete turistiche, che si rileva il maggior incremento (92). I casi restanti sono così distribuiti: 35 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

La buona notizia è che non si sono registrati altri decessi. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 85 persone, per un totale di 247.389 guarigioni dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi sale a 2.887 (158 in più rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.946.886 test: 247389 sono i pazienti guariti; 2887 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.947, così suddivisi: 96.015 nella Provincia di Bari; 25.977 nella Provincia di Bat; 20.218 nella Provincia di Brindisi; 45.625 nella Provincia di Foggia; 27.932 nella Provincia di Lecce; 39.892 nella Provincia di Taranto; 865 attribuiti a residenti fuori regione; 423 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.