Covid, Puglia: superata quota 6mila decessi, contagi in aumento

Oltre 6mila persone positive al Covid sono morte in Puglia, dall’inizio della pandemia. Con i 12 decessi registrati nelle ultime 24 ore, sale infatti a 6.010 il numero dei decessi. Il dato emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (mercoledì 5 maggio) dalla Regione. I nuovi casi sono in lieve aumento. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1.171 contagi (rispetto ai 1.028 di ieri) a fronte di 12.351 tamponi processati, rispetto ai 13.803 test effettuati ieri. Si consolida invece la discesa dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati altri 40 posti letto, per un totale di 1.742 persone ricoverate. Altri 1.293 pazienti sono guariti, per un totale di 186.819 guarigioni dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi sono così ddistribuiti: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Questa la distribuzione dei 12 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.273.761 test: 186.819 sono i pazienti guariti; 46.486 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.315 così suddivisi: 91.529 nella Provincia di Bari; 23.705 nella Provincia di Bat; 18.054 nella Provincia di Brindisi; 43.116 nella Provincia di Foggia; 24.140 nella Provincia di Lecce; 37.631 nella Provincia di Taranto; 771 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 28 pazienti in Medicina interna e 23 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 27 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Un decesso: una donna di 83 anni in Medicina interna a Ostuni. I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne, 10 a San Pietro Vernotico, 6 a Ceglie Messapica, 6 a Cisternino.