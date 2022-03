Covid, Puglia: scendono i ricoveri ma in un giorno altri 12 decessi

Sono 3.811 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.375 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (sabato 5 marzo) dalla Regione Puglia. Altre 12 persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.023; provincia di Bat, 293; provincia di Brindisi, 287; provincia di Foggia, 546; provincia di Lecce, 1.201; provincia di Taranto, 424; residenti fuori regione, 29; provincia in definizione, 8.

La situazione negli ospedali è in continuo miglioramento. Le persone attualmente ricoverate in area non critica sono 557: 15 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono stati invece occupati altri due posti letto, per un totale di due persone attualmente ricoverate.

Il numero di attuali positivi scende a 74.265. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 753.242 casi totali, a fronte di 8.868.298 test eseguiti. Sono 671.255 le persone guarite; 7.722 quelle decedute.