Covid, Puglia: un tampone su nove positivo, ricoveri di nuovo in calo

Un tampone su nove positivo al Covid. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (mercoledì 5 ottobre) dalla Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.343 nuovi contagi, a fronte di 9.298 test effettuati. Un’altra persona, purtroppo, ha perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 456; provincia di Bat, 58; provincia di Brindisi, 149; provincia di Foggia, 163; provincia di Lecce, 335; provincia di Taranto, 168; residenti fuori regione, 11; provincia in definizione, 3.

Sono 12.935 le persone attualmente positive. Dopo l’incremento di ricoveri registrato ieri, in area non critica si scende da 133 a 126 posti letto occupati. In terapia intensiva, invece, fermo a otto il numero di persone ricoverate.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.484.917 casi totali, a fronte di 12.761.221 test eseguiti. Sono 1.462.888 le persone guarite; 9.094 quelle decedute.