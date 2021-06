Il Covid continua ad arretrare, ma altri tre decessi in un giorno

In Puglia registrati 139 nuovi contagi. Il numero di persone ricoverate scende a 444. Il 97,6 per cento dei contagiati in cura a domicilio

Scende a 42 il numero di persone ricoverate nei reparti Covid dell’ospedale Perrino di Brindisi (12 in Malattie infettive, 14 in Pneumologia, 10 in Medicina interna, 5 in Rianimazione). Nel Brindisino nelle ultime 24 ore si sono registrati 25 nuovi contagi. Complessivamente, a livello regionale, il bollettino epidemiologico rileva 139 nuovi casi, a fonte di 4.699 tamponi effettuati. La provincia di Foggia è quella con il maggior incremento (33). Seguono le province di Lecce (26), Bat (22), Bari (18), Taranto (15). Il virus insomma è in ritirata. La buona notizia è che sta calando anche il numero di decessi. Sono tre le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, rispettivamente nelle province di Lecce, Taranto e Bat.

Le persone attualmente positive sono 18.830, il 97,6 per cento delle quali in cura a domicilio. Negli ospedali sono ricoverati ancora 444 pazienti, 12 in meno rispetto a ieri. Altre 511 persone sono guarite, per un totale di 226.011 guarigioni dall’inizio della pandemia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.530.335 test: 226.011 sono i pazienti guariti; 18.830 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.382 così suddivisi: 94.711 nella Provincia di Bari; 25.385 nella Provincia di Bat; 19.434 nella Provincia di Brindisi; 44.905 nella Provincia di Foggia; 26.653 nella Provincia di Lecce; 39.131 nella Provincia di Taranto; 801 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

L'andamento delle vaccinazioni nel Brindisino

Con circa 3.500 vaccinazioni complessive si sono concluse oggi nella Asl di Brindisi le sessioni dedicate ai ragazzi delle superiori. Questa mattina a Francavilla Fontana l'ultimo appuntamento con un centinaio di studenti dell'istituto tecnico economico Calò. Al via oggi le vaccinazioni per i fragili tra i 12 e i 15 anni e i loro genitori, organizzate dai reparti di Pediatria del Perrino e del Camberlingo. Le somministrazioni in programma in giornata sono 100: 50 a Brindisi e altrettante a Francavilla Fontana.Ieri sono state somministrate circa 4.000 dosi, tra cui 400 di Janssen: dal primo giugno oltre 2.500 persone sono state immunizzate con il vaccino monodose.