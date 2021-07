Covid: solo un nuovo caso in provincia di Brindisi, due decessi in Puglia

Un solo contagio è stato rilevato in provincia di Brindisi nelle ultime 24 ore, a fronte di 60 nuovi casi registrati in Puglia. I dati emergono dal consueto bollettino epidemiologico diramato nella giornata odierna (mercoledì 6 luglio) dalla Regione. Complessivamente sono stati effettuati 7.122 tamponi. Oltre al contagio nel Brindisino, gli altri 59 sono così distribuiti: 18 in provincia di Bari, 6 nella provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota. Due persone, purtroppo, hanno perso la vita: una in provincia di Taranto, una in provincia di Lecce.

Altri 15 posti letto si sono liberati in un giorno, facendo scendere a 102 il numero di persone attualmente ricoverate., di cui 10 presso l'ospedale Perrino di Brindisi (6 pazienti in Malattie infettive e 4 in Pneumologia, mentre i post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne). Altre 87 persone sono guarite, per un totale di 244.347 dall’inizio della pandemia. Scende così a 2.578 il numero di attualmente positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.709.076 test: 244.347 sono i pazienti guariti; 2.578 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.571 così suddivisi: 95235 nella Provincia di Bari; 25604 nella Provincia di Bat; 19833 nella Provincia di Brindisi; 45181 nella Provincia di Foggia; 27018 nella Provincia di Lecce; 39515 nella Provincia di Taranto; 814 attribuiti a residenti fuori regione; 371 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 4 in Pneumologia. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne.

Il punto sulle vaccinazioni

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: oggi sono più di 3.400 le somministrazioni in programma, prevalentemente seconde dosi nei centri attivi sul territorio. Gli utenti che avevano la prenotazione del vaccino anti Covid nella sede di Oria il 7 e l’8 luglio devono presentarsi, nella data e nell'orario previsti, nel centro di Latiano. E' in corso l'attività di recall da parte degli operatori del Cup aziendale per avvisare gli utenti.