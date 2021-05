Covid, Puglia: nuovi casi scendono sotto quota 1000, altri 27 decessi

Scendono sotto quota mille i contagi giornalieri da Covid 19 in Puglia. Stando ai dati diramati dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, nelle ultime 24 ore si sono registrati 877 nuovi casi, a fronte di 11.893 tamponi effettuati. Continua anche il calo dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati altri 28 posti letto, per un totale di 1.714 persone attualmente ricoverate. Incoraggiante anche l’andamento delle guarigioni. Sono 1.861 le persone che si sono negativizzate fra ieri e oggi, per un totale di 188.680 guariti dall’inizio della pandemia. Purtroppo è ancora troppo alto il dato dei decessi. Basti pensare che in un giorno altre 27 persone hanno perso la vite, di cui due in provincia di Brindisi.

Questa la distribuzione dei nuovi contati: 253 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Così sono distribuiti i 27 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.285.654 test: 188.680 sono i pazienti guariti; 45.475 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 240.192 così suddivisi: 91.782 nella Provincia di Bari; 23.794 nella Provincia di Bat; 18.150 nella Provincia di Brindisi; 43.231 nella Provincia di Foggia; 24.343 nella Provincia di Lecce; 37.754 nella Provincia di Taranto; 769 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono 116 le persone attualmente ricoverate. Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 24 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 26 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. Un decesso: un uomo di 64 anni in Rianimazione. I Post Covid ospitano 15 pazienti a Mesagne, 9 a San Pietro Vernotico, 9 a Ceglie Messapica, 6 a Cisternino.