Covid, Puglia: contagi in lieve aumento, calano decessi e ricoveri

Anche la Puglia sta attraversando la fase iniziale della terza ondata di Covid. Lo conferma il bollettino epidemiologico diramato oggi (sabato 6 marzo) dalla Regione, i cui dati sono in linea con quelli degli ultimi giorni. Il numero dei nuovi casi giornalieri si è ormai attestato stabilmente sopra i 1400, con il picco di 1.483 contagi toccati oggi, rispetto ai 1.418 nuovi casi di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.526 tamponi (10.530). Il dato dei ricoveri cala di poco: 1439 le persone attualmente ricoverate nei reparti Covid, rispetto ai 1.443 di ieri. Il numero delle persone guarite sale a 115.361, 864 in più rispetto a ieri. In calo i decessi: sono 15 le persone decedute in un giorno, rispetto alle 19 di ieri.

Il maggior numero di nuovi casi arriva dalla provincia di Bari: ben 600. Gli altri contagi sono così distribuiti: 78 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia Bat, 208 in provincia di Foggia, 170 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 15 decessi: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.613.815 test: 115.362 sono i pazienti guariti.; 34.853 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 154.302 così suddivisi: 59.499 nella Provincia di Bari; 16.159 nella Provincia di Bat; 11.336 nella Provincia di Brindisi; 30.386 nella Provincia di Foggia; 13.209 nella Provincia di Lecce; 22.914 nella Provincia di Taranto; 609 attribuiti a residenti fuori regione; 190 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri nel Brindisino

Attualmente sono ricoverate 92 persone fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca accoglie 24 pazienti in Medicina interna e 21 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 10 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne e 4 a Ceglie Messapica.