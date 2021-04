Covid, Puglia: trend dei contagi in calo, ma altri 43 decessi

Sembra essersi stabilizzata la curva dei contagi in Puglia. Continuano ad aumentare, invece, i ricoveri. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, in un giorno si sono registrati 1.255 nuovi casi di positività al Covid-19. Fino alla scorsa settimana, si viaggiava stabilmente al di sopra dei 2mila casi giornalieri. Il numero di tamponi processati ammonta a 15.730: mai così tanti in un giorno. Il dato poco rassicurante resta quello dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati occupati altri 57 posti letto, per un totale di 2.297 persone attualmente ricoverate. E resta alto anche il numero dei decessi: ben 43 in un giorno, di cui 2 in provincia di Brindisi. Altre 937 persone sono guarite, per un totale di 147.829 guarigioni dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi sono così distribuiti: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia Bat, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.948.468 test: 147.829 sono i pazienti guariti; 50.729 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 203.602 così suddivisi: 79.408 nella Provincia di Bari; 19.846 nella Provincia di Bat; 14.831 nella Provincia di Brindisi; 37.416 nella Provincia di Foggia; 19.537 nella Provincia di Lecce; 31.568 nella Provincia di Taranto; 702 attribuiti a residenti fuori regione; 294 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Scarica il bollettino completo