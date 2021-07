Covid: i ricoveri scendono sotto quota 100 in Puglia

BRINDISI - Per la prima volta da mesi, i ricoveri tornano a due cifre. Sono 96 le persone attualmente ricoverate nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Ieri erano 102. Un solo decesso è stato registrato nel Leccese. Sempre più in ritirata, dunque, il Covid. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico odierno (mercoledì 7 luglio) in un giorno si sono registrati 49 nuovi casi, a fronte di 5.770 tamponi effettuati. La provincia con il maggior incremento di Contagi è quella di Taranto (18), seguita dalle province di Lecce (15), Bari (7), Brindisi (3), Foggi a(3), oltre a due casi di residenti fuori regione e un caso di provincia non nota. Indenne la provincia Bat. Il numero di attuali positivi scende a 2.486.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test: 244.488 sono i pazienti guariti; 2.485 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.620 così suddivisi: 95.242 nella Provincia di Bari; 25.604 nella Provincia di Bat; 19.836 nella Provincia di Brindisi; 45.184 nella Provincia di Foggia; 27.033 nella Provincia di Lecce; 39.533 nella Provincia di Taranto; 816 attribuiti a residenti fuori regione; 372 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

