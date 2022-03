Covid, Puglia: attuali positivi in lieve aumento, ricoveri stazionari

In Puglia un solo decesso per Covid nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (lunedì 7 marzo) dalla Regione. Come ogni lunedì i dati sono influenzati dal basso numero di test effettuati nel fine settimana. I nuovi casi positivi sono 1.730, a fronte di 23.357 tamponi processati.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 506; provincia di Bat, 139; provincia di Brindisi, 101; provincia di Foggia, 194; provincia di Lecce, 652; provincia di Taranto, 122; residenti fuori regione, 15; provincia in definizione, 1.

L’andamento dei ricoveri è stazionario. In area non critica sono attualmente 541 le persone ricoverate: due in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, il dato resta fermo a quota 28. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverate 40 persone. Al Perrino si trovano 9 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. La Terapia intensiva Coid è vuota. Nell’area Covid/Pediatria si trovano 6 pazienti. A Ostuni sono invece ricoverati 18 pazienti in Medicina interna e 5 in Pneumologia. I post Covid di Mesagne, Cisternino e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente 7, 9 e 10 pazienti.

Il numero di attuali positivi sale di circa 600 unità, arrivando a quota 74.904. Dall’inizio della andemia si sono rilevati 757.901 casi totali, a fronte di 8.910.658 test eseguiti. Sono 675.272 le persone guarite; 7.725 quelle decedute.