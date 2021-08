Covid, Puglia: attuali positivi in continuo aumento, lieve calo dei ricoveri

Stabile l’andamento della pandemia in Puglia. Lo conferma il bollettino diramato oggi (domenica 8 agosto) dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 208 nuovi casi di positività al Covid, a fronte di 12.543 tamponi effettuati. I nuovi casi sono così distribuiti: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia Bat, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5bcasi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Fortunatamente non si sono registrati decessi.

Stabile anche l’andamento dei ricoveri. In un giorno infatti i posti letto occupati sono diminuiti di tre unità, scendendo a114 unità. Sale a 3.396, invece, il numero di attualmente positivi: 136 in più rispetto a ieri. Altre 72 persone sono guarite in un giorno, per un totale di 247.687 guarigioni dall’inizio dell’emergenza.

Complessivamente sono stati effettuati 2.990.851 test: 247.687 sono i pazienti guariti; 3396 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 così suddivisi: 96.188 nella Provincia di Bari; 26.130 nella Provincia di Bat; 20.316 nella Provincia di Brindisi; 45.746 nella Provincia di Foggia; 28.123 nella Provincia di Lecce; 39.950 nella Provincia di Taranto; 879 attribuiti a residenti fuori regione; 424 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Scarica il bollettino completo

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.