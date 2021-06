Covid: nuovo aumento dei decessi e boom di guarigioni in Puglia

Altre 17 persone hanno purtroppo perso la vita. Da giorni il numero dei decessi non era in doppia cifra. Più di 3mila i guariti in un giorno

Il numero dei decessi torna in doppia cifra in Puglia. Altre 17 persone affette da Covid hanno purtroppo perso la vita nelle ultime 24 ore. Nei giorni scorsi questo indicatore era stato stabilmente al di sotto delle 10 unità. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (martedì 8 giugno) dalla Regione Puglia. I nuovi contagi sono 134, a fronte di 8.302 tamponi effettuati. Il maggior incremento si registra nella provincia Bat (39), seguita dalla provincia di Brindisi (34). Poi le province di Bari (19), Taranto (18), Lecce (18), Foggia (8). Due casi di residenti fuori Regione sono stati riattribuiti.

Le notizie migliori arrivano sui fronti dei ricoveri e delle guarigioni. In un giorno si sono infatti liberati altri 59 posti letto, facendo scendere a 372 il numero delle persone ricoverate. Significativo anche il calo di ricoveri presso l’ospedale Perrino di Brindisi, che ospita attualmente 31 pazienti (9 in Pneumologia, 7 in Medicina interna, 3 in Rianimazione), mentre I post Covid ospitano 7 pazienti a Mesagne e 2 a Cisternino.

Son ben 3.675, invece, le persone guarite, per un totale di 226.354 guarigioni dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi scende così a quota 17.331. Tornando al triste dato dei 17 decessi, questi sono così distribuiti: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi (un 75enne ricoverato nel reparto di Rianimazione del Perrino), 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.542.091 test: 227.679 sono i pazienti guariti; 17.331 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.572 così suddivisi: 94.734 nella Provincia di Bari; 25.427 nella Provincia di Bat; 19.483 nella Provincia di Brindisi; 44.928 nella Provincia di Foggia; 26.687 nella Provincia di Lecce; 39.151 nella Provincia di Taranto; 800 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.