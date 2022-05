Covid, Puglia: 2.057 nuovi contagi in un giorno e altri tre decessi

Sono 2.057 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.680 test effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 8 maggio) dalla Regione. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari,746; provincia di Bat, 119; provincia di Brindisi, 230; provincia di Foggia, 208; provincia di Lecce, 421; provincia di Taranto, 314; residenti fuori regione, 7; provincia in definizione, 12. Altre tre persone, purtroppo, hanno perso a vita.

In area non critica sono attualmente ricoverate 526 persone. Sono invece 25 i pazienti in terapia intensiva. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate complessivamente 27 persone. Al Perrino si trovano nove pazienti in Malattie infettive, uno in Pneumologia e tre in Terapia intensiva. In area mista si trovano 7 persone. Presso l’ospedale della Città Bianca si trovano invece 10 pazienti in Medicina interna e quattro in Pneumologia. Nel post Covid di Mesagne sono ospitate sette persone.

Il numero di attuali positivi scende a 93.753. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.091.408 casi totali, su 10.709.137 test eseguiti. Sono 989.306 le persone guarite; 8.349 quelle decedute.