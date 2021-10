Covid, Puglia: altre quattro persone perdono la vita, ricoveri in calo

Contagi in lieve aumento nelle ultime 24 ore. Scende però a 2.410 (40 in meno rispetto a ieri) il numero di attuali positivi

Il dato più negativo del giorno è quello dei decessi. Altre quattro persone affette da Covid, purtroppo, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita in Puglia. Per il resto, il bollettino epidemiologico diramato oggi (venerdì 8 ottobre) dalla Regione, conferma la graduale ritirata della pandemia, anche se si registra un lieve aumento dei conagi. In un giorno si sono infatti registrati 113 nuovi casi, rispetto ai 94 di ieri, a fronte di 11.664 tamponi processati, rispetto ai 12.982 di ieri. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 39; provincia di Bat, 2; provincia di Brindisi, 6; provincia di Foggia, 30; provincia di Lecce, 19; provincia di Taranto, 18; residenti fuori regione, -3; provincia in definizione, 2.

Ma ormai, si sa, l’indicatore da guardare con attenzione è quello dei ricoveri. E qui le indicazioni sono positive, perché in un giorno i ricoveri sono diminuiti di altre 9 unità scendendo a quota 135. Questo per quel che riguarda l’area non critica. In terapia intensiva, invece, si passa da 19 a 20 ricoveri. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi si trovano attualmente 3 pazienti in Pneumologia e due in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita due persone.

In un giorno sono guarite altre 149 persone, per un totale di 260.367 dall’inizio della pandemia. Scende così a 2.410 (40 in meno rispetto a ieri) il numero di attuali positivi. Da marzo 2020 si sono registrati 269.578 casi totali, a fronte di 3.778.308 test eseguiti. Complessivamente sono morte 6.801 persone.