Covid, Puglia: calano i ricoveri, ma atri 48 decessi in un giorno

Comincia ad alleggerirsi, anche se di poco, la pressione sugli ospedali pugliesi. Nelle ultime 24 ore si sono liberati 36 posti letto nei reparti Covid. Attualmente in Puglia ci sono 2.240 ricoverati, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico. Il numero dei nuovi casi giornalieri si sta stabilizzando sotto la soglia dei 2mila, superata più volte le scorse settimane. In un giorno si sono registrati 1.791 nuovi casi, a fronte di 14.281 test effettuati. Ben 2.240 persone sono guarite, per un totale di 151.777 guarigioni dall’inizio della pandemia. Estremamente negativo il numero dei decessi. Altre 48 persone, di cui tre in provincia di Brindisi, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 48 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test: 151.177 sono i pazienti guariti; 51.047 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 207.367 così suddivisi: 80.842 nella Provincia di Bari; 20.271 nella Provincia di Bat; 15.202 nella Provincia di Brindisi; 37.910 nella Provincia di Foggia; 19.910 nella Provincia di Lecce; 32.218 nella Provincia di Taranto; 707 attribuiti a residenti fuori regione; 307 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoverati in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono attualmente ricoverate 142 persone. L’ospedale di Ostuni ospita 30 pazienti in Medicina interna e 25 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 24 in Pneumologia, 28 in Medicina interna, 15 in Rianimazione. Due decessi: una donna di 77 anni in Medicina interna al Perrino e un uomo di 87 in Medicina interna a Ostuni. I Post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 21 a San Pietro Vernotico, 10 a Ceglie Messapica, 8 a Cisternino.