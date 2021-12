Covid, Puglia: continua il calo di ricoveri, in un giorno altri 229 contagi

In un giorno 229 nuovi casi di positività al Covid in Puglia, a fronte di 16.663 tamponi effettuati. Nel giorno dell’Immacolata, come prevedibile, si è registrato un calo di test, ma il numero di risultati positivi non è da trascurare. I dati sono stati diramati dalla Regione tramite il consueto bollettino epidemiologico. Un’altra persona, purtroppo, ha perso la vita. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 87; provincia di Bat, 9; provincia di Brindisi, 21; provincia di Foggia, 75; provincia di Lecce, 30; provincia di Taranto,2; residenti fuori regione, 2; provincia in definizione, 3.

Sul fronte dei ricoveri, in un giorno i posti letto occupati sono diminuiti di cinque unità, passando da 141 a 136, in area non critica. Nelle terapie intensive il dato resta fermo a 18. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Il numero di attuali positivi sale a quota 4.886, 53 in più rispetto a ieri. In un giorno sono guarite altre 175 persone, per un totale di 270.419 dall’inizio della pandemia. Da marzo 2020 si sono registrati 282.210 casi totali, a fronte di 4.965.030 test eseguiti. E’ pari a 6.905 il numero totale di decessi.