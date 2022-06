Covid, Puglia: significativo calo di attuali positivi, altri 5 decessi

Cala di circa 3mila unità il numero di attuali positivi al Covid in Puglia, per un totale di 17.624. Per il resto, in calo tutti gli indicatori della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (giovedì 9 giugno) dalla Regione. In un giorno si sono registrati 1.547 nuovi casi, a fronte di 11.026 test giornalieri. Altre cinque persone sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 540; provincia di Bat, 134; provincia di Brindisi, 110; provincia di Foggia, 300; provincia di Lecce, 289; provincia di Taranto, 150; residenti fuori regione, 20; provincia in definizione, 4.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica si scede da 241 a 239 persone ricoverate in area non critica. I terapia intensiva si scende da 16 a 15 ricoveri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.143.925 casi totali, a fronte di 11.116.245 test eseguiti. Sono 1.117.751 le persone guarite; 8.550 quelle decedute.