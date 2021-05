Covid: calano contagi e ricoveri, ma nel brindisino altri sette decessi

Ormai da due settimane la terza ondata di Covid è in lenta ritirata. Il bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 9 maggio) dalla Regione conferma il trend degli ultimi giorni: calano i contagi, calano i ricoveri, non calano ancora come dovrebbero i decessi. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 25 persone, di cui ben 7 in provincia di Brindisi. I nuovi positivi sono 646 (ieri 979) a fronte di 8.631 tamponi effettuati (ieri 11.643). Attualmente sono 44.338 i contagiati in Puglia, il 96,3 percento dei quali in cura a domicilio. Più che consolidata la discesa dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati altri 56 posti letto, per un totale di 6.103 persone attualmente ricoverate. Sono 663, invece, le persone guarite, per un totale di 192.246 guarigioni dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti: 229 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia,80 in provincia di Lecce, 64 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Questa la distribuzione dei 25 decessi: 2 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.317.514 test: 192.246 sono i pazienti guariti; 44.338 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.687 così suddivisi: 92.510 nella Provincia di Bari; 24.138 nella Provincia di Bat; 18.365 nella Provincia di Brindisi; 43.654 nella Provincia di Foggia; 24.797 nella Provincia di Lecce; 38.075 nella Provincia di Taranto; 775 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Attualmente in provincia di Brindisi sono ricoverate 99 persone. L’ospedale di Ostuni ospita 23 pazienti in Medicina interna e 15 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 20 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Tra ieri e oggi sette decessi: al Perrino in Medicina interna una donna di 78 anni e tre uomini di 81, 82 e 97; in Malattie infettive un uomo di 86 anni; in Pneumologia una donna di 72 anni. Nell'ospedale di Ostuni una donna di 84 anni è morta in Medicina interna. I Post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne, 7 a San Pietro Vernotico, 7 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.