Covid, Puglia: si ferma il calo di occupazione dei posti letto, altri 15 decessi

In calo i nuovi casi di positività al Covid in Puglia. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico di oggi (mercoledì 9 marzo), nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.155 contagi, a fronte di 29.169 test effettuati. Altre 15 persone, purtroppo, hanno perso la vita. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.162; provincia di Bat, 287; provincia di Brindisi, 328; provincia di Foggia, 595; provincia di Lecce, 1.305; provincia di Taranto, 444; residenti fuori regione, 24; provincia in definizione, 10

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in un giorno si sono liberati 13 posti letto in area non critica, per un totale di 531 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, il dato non varia: 31 i ricoverati. Al netto del calo giornalieri, se si allarga l’orizzonte all’ultima settimana, il calo di occupazione dei posti letto Covid si è momentaneamente fermato negli ospedali pugliesi. Lo afferma l'Agenas, secondo quanto riporta l'Ansa. Nei reparti ordinari, infatti, il il tasso di occupazione è pari al 19 percento, stabile da ormai cinque giorni. La media italiana è calata al 13 percento. Bassa, invece, l'occupazione delle terapie intensive, stabile al 6 percento da cinque giorni. Il valore, in questo caso, coincide con la media italiana.

Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate complessivamente 38 persone. Al Perrino si trovano 17 pazienti: 3 in Pneumologia, 12 in Malattie Infettive, 2 in terapia intensiva. L’area Covid/pediatria ospita 6 persone. A Ostuni sono ricoverate 15 persone in Medicina interna e 6 in Pneumologia. I post Covid di Ceglie Messapica, Cisternino e Mesagne ospitano rispettivamente 10, 9 e 8 pazienti.

I dati complessivi

In un giorno il numero di attuali positivi è calato di circa 200 unità, per un totale di 75.364 75. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 768.082 casi totali, a fronte di 8.962.702 test eseguiti. Sono 684.958 le persone guarite; 7.760 quelle decedute.