Covid: ricoveri e contagi stabili, situazione sotto controllo in Puglia

Stabile l’andamento della pandemia in Puglia, dove la situazione resta sotto controllo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 241 nuovi casi di positività al Covid, a fronte di 22.230 tamponi effettuati. Si tratta di un dato in linea con quelli registrati nelle settimane precedenti. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 42; provincia di Bat, 19; provincia di Brindisi, 23; provincia di Foggia, 26; provincia di Lecce, 39; provincia di Taranto, 89; residenti fuori regione, 3. Una persona ha perso la vita.

Situazione stabile anche sul fronte dei ricoveri. In un giorno infatti è stato occupato un solo posto letto in più per un totale di 152 persone attualmente ricoverate in area non critica. Scendono da 20 a 19, invece, i ricoveri in terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.

Ieri sono guarite altre 201 persone, per un totale di 264.211 dall’inizio della pandemia, ma il numero degli attuali positivi sale di 39 unità, per un totale di 3.531. Da marzo 2020 si sono registrati in Puglia 274.595 casi totali, a fronte di 4.355.237 test eseguiti. Sono complessivamente decedute 6.853 persone.