Covid, Puglia: nuovo picco della quarta ondata, in aumento anche i ricoveri

Oltre ai contagi aumentano anche i ricoveri. La quarta ondata di Covid fa registrare un nuovo picco in Puglia. Stando ai dati diffusi dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico di oggi (venerdì 17 dicembre) i nuovi casi di positività sono 662 (rispetto ai 596 di ieri) a fronte di 25.627 tamponi effettuati (rispetto ai 24.441 di ieri). In provincia di Brindisi i nuovi contagi sono nuovamente in tripla cifra: 100. La parte restante è così distribuita: provincia di Bari, 188; provincia di Bat, 69; provincia di Brindisi, 100; provincia di Foggia, 130; provincia di Lecce, 100; provincia di Taranto, 75; residenti fuori regione, 2; provincia in definizione, -2. Una persona, purtroppo, ha perso la vita.

Sul fronte dei ricoveri, dopo giorni si stasi, per la prima volta si registra non trascurabile aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti occupati altri 16 posti letto in area non critica, per un totale di 142 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, i pazienti ospitati sono 26: uno in meno rispetto a ieri. Al Perrino sono ricoverati 10 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

Le persone attualmente positive sono 6.492: 378 in più rispetto a ieri. In un giorno sono guarite altre 283 persone, per un totale di 272.556 dall’inizio della pandemia. Da marzo 2020 si sono registrati 285.981 casi totali, a fronte di 5.150.159 test eseguiti. Sono 6.933 le persone decedute