Covid: altri 20 decessi in Puglia, nel Brindisino 61 persone in ospedale

Ancora altalenante l’andamento dei decessi in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 20 persone positive al Covid, di cui due in provincia di Brindisi, rispetto ai 9 decessi registrati ieri (sabato 22 maggio). Per il resto, il bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 23 maggio) dalla Regione, conferma che la pandemia arretra gradualmente. I nuovi casi sono 274, a fronte di 6.337 tamponi effettuati. In un giorno si sono liberati altri 30 posti letto, per un totale di 963 persone attualmente ricoverate. Sono 319, invece, le persone guarite in un giorno, per un totale di 299.640 guarigioni dall’inizio della pandemia. I casi attualmente positivi sono 32.729, il 97,1 per cento dei quali in cura a domicilio.

I 274 nuovi casi sono così distribuiti: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Questa la distribuzione dei 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.438.845 test: 209.640 sono i pazienti guariti; ;32.729 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.758 così suddivisi: 94.118 nella Provincia di Bari; 24.948 nella Provincia di Bat; 19.052 nella Provincia di Brindisi; 44.523 nella Provincia di Foggia; 26.123 nella Provincia di Lecce; 38.818 nella Provincia di Taranto; 792 attribuiti a residenti fuori regione; 384 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Sono 61 le persone ricoverate in provincia di Brindisi. L’ospedale di Ostuni osputa 7 pazienti in Medicina interna e 10 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 9 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 9 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Due decessi al Perrino: una donna di 89 anni e un uomo di 84 anni in Medicina interna. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.