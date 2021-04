Covid: ricoveri in aumento nel Brindisino, 37 decessi in Puglia

In provincia di Brindisi i ricoveri aumentano di sei unità, passando in un giorno da 127 a 133, mentre a livello regionale continua il calo. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti tramite il bollettino epidemiologico, si sono infatti liberati altri 18 posti letto, per un totale di 1.955 persone ricoverate. Per quanto riguarda i contagi, i dati del lunedì fanno poco testo, se si considera l’esiguo numero di tamponi effettuati nel fine settimana. Il trend di decrescita, ad ogni modo, pare consolidato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 477 nuovi casi, a fronte di 5.792 test effettuati. Ma resta drammatico l’andamento dei decessi: ben 37 persone, infatti, hanno perso la vita. Si tratta di uno dei dati più alti di sempre. Contestualmente sono guarite altre 893 persone, per un totale di 175.209 guarigioni dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti: 100 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test: 175.209 sono i pazienti guariti; 48.728 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 229.658 così suddivisi: 88.696 nella Provincia di Bari; 22.481 nella Provincia di Bat; 17.089 nella Provincia di Brindisi; 41.654 nella Provincia di Foggia; 22.608 nella Provincia di Lecce; 36.025 nella Provincia di Taranto; 745 attribuiti a residenti fuori regione; 360 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/R9aam

I ricoveri in provincia di Brindisi

Nel Brindisino, come detto, sono 133 le persone attualmente ricoverate. Nell’Ospedale di Ostuni si trovano pazienti in Medicina interna e 25 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 24 in Pneumologia, 24 in Medicina interna, 10 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 20 a San Pietro Vernotico, 8 a Ceglie Messapica, 9 a Cisternino.