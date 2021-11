Covid: quasi 300 nuovi casi di positività in Puglia, altri due decessi

Nuovo rialzo dei casi di positività al Covid 19 in Puglia. Sono infatti 299 i nuovi contai riscontrati nelle ultime 24 ore, con un incremento significativo rispetto ai 243 rilevati ieri. Complessivamente sono stati processati 20.305 tamponi, rispetto ai 20.235 test effettuati ieri. Purtroppo si sono registrati altri due decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 78; provincia di Bat, 19; provincia di Brindisi, 23; provincia di Foggia, 74; provincia di Lecce, 54; provincia di Taranto, 45; residenti fuori regione, 3; provincia in definizione.

All’aumento dei contagi non corrisponde, per fortuna, un aumento dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati tre posti letto, facendo scendere a 136 il numero di ricoverati in area non critica. In terapia intensiva si trovano invece 22 persone. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

In un giorno sono guarite altre 229 persone, per un totale di 267.927 dall’inizio della pandemia. Sale così a 3.953 il numero di attuali positivi, 68 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono stati complessivamente accertati 278.763 contagi, a fronte di 4.720.803 test eseguiti. Sono 6.883 le persone decedute.