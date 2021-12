Covid, Puglia: si stabilizzano i nuovi casi, ricoveri sempre in calo

Continua il calo dei ricoveri in Puglia e sembra arrestarsi il rialzo di contagi registrato nei giorni scorsi. Il numero di nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore torna infatti sotto quota 305. Sono 291 i contagi rilevati in un giorno (rispetto ai 305 di ieri) a fronte di 21.632 tamponi processati (rispetto ai 22.688 di ieri). Sono tre le persone decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 72; provincia di Bat, 5; provincia di Brindisi, 8; provincia di Foggia, 93; provincia di Lecce, 43; provincia di Taranto, 69; residenti fuori regione, 2; provincia in definizione,-1.

I ricoveri, come detto, sono in calo. In un giorno si sono infatti liberati altri cinque posti letto, per un totale di 126 persone attualmente ricoverate in area non critica. Sono 20, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva.

In un giorno sono guarite altre 183 persone, per un totale di 269.100 dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi è pari a 4.250. Da marzo 2020 si sono registrati 280.347 casi totali, a fronte di 4.844.995 test eseguiti. Sono 6.892 le persone decedute.