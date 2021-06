Covid, Puglia: calo di tamponi, altri due decessi in provincia di Brindisi

BRINDISI - Consueto crollo di tamponi nel week end ed inevitabile calo di nuovi casi di positività al Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati appena 56 nuovi contati in Puglia, come attestato dal bollettino diramato oggi (lunedì 7 giugno) dalla Regione. Complessivamente sono stati effettuati appena 3.454 test. In provincia di Lecce si è registrato il maggior numero di casi, pari a 16. Seguono le province di Brindisi (15), Foggia (15), Bari (4), Bat (3), Taranto (2), un caso fuori regione. Il numero di ricoveri scende a 431, 13 in meno rispetto a ieri. Altri 657 pazienti sono guariti, per un totale di 225.354 guarigioni dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi scende a 18.539. Purtroppo stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.533.789 test: 226.354 sono i pazienti guariti; 18.539 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.438 così suddivisi: 94.715 nella Provincia di Bari; 25.388 nella Provincia di Bat; 19.449 nella Provincia di Brindisi; 44.920 nella Provincia di Foggia; 26.669 nella Provincia di Lecce; 39.133 nella Provincia di Taranto; 802 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.