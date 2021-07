Covid, Puglia: flessione dei nuovi casi, ma aumenta il totale dei contagi

Registrati 47 nuovi contagi, di cui cinque in provincia di Brindisi. Nessuna persona ha perso la vita

In Puglia si registra una flessione nell’andamento giornaliero della pandemia da Covid 19. I casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 47, a fronte dei 70 di ieri (domenica 18 luglio), nonostante il numero di tamponi processati sia aumentato (4108 i test effettuati fra ieri e oggi, rispetto ai 3692 del fine settimana). Altra buona notizia è che nessuna persona ha perso la vita, mentre i ricoveri aumentano di una sola unità, passando in un giorno da 75 a 76. Il numero di persone attualmente positive sale però da 1758 a 1.776.

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi odierni, la provincia di Lecce (22) è quella che fa registrare il maggior incremento. Seguono le province di Bari (14), Brindisi (5), Foggia (4), Bat (3), Taranto (1). Due casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno è di 47 casi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.781.728 test: 245.808 sono i pazienti guariti; 1.776 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.243, così suddivisi: 95.393 nella Provincia di Bari; 25.635 nella Provincia di Bat; 19.902 nella Provincia di Brindisi; 45.265 nella Provincia di Foggia; 27.231 nella Provincia di Lecce; 39.613 nella Provincia di Taranto; 827 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.