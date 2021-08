Covid, Puglia: in un giorno 361 nuovi contagi, ricoveri stabili

Sono 361 i nuovi positivi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore: uno dei dati più alti dell’estate. In un giorno sono stati effettuati altri 14.333 tamponi, oltre 2mila in più rispetto ai 12.229 test processati ieri (giovedì 12 agosto). Inevitabile quindi l’aumento di contagi (281 i nuovi casi rilevati ieri). La provincia con il maggior incremento è quella di Bari (82). Gli altri casi sono così distribuiti: 78 nella provincia Bat, 45 nel Brindisino; 41 nel Foggiano; 76 nel Leccese; 28 nel Tarantino; 8 residenti fuori regione; 3 in provincia in definizione. Una sola persona ha perso la vita.

Le persone attualmente positive sono 3.960 (98 in più rispetto a ieri), 125 delle quali ricoverate in area non critica (una in meno rispetto a ieri). Altri 21 pazienti sono invece ricoverati in terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive e 4 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. In un giorno sono guarite altre 262 persone, per un totale di 248.526 dall’inizio dell’emergenza. Il numero totale di decessi è pari a 6.678

Icasi totali per provincia: provincia di Bari: 96.442; provincia di Bat: 26.430; provincia di Brindisi: 20.454; provincia di Foggia: 45.889; provincia di Lecce: 28.529; provincia di Taranto: 40.073. Residenti fuori regione: 906. Provincia in definizione: 441.