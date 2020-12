Covid: i contagi non calano, situazione ancora critica in Puglia

Ancora elevato il numero di nuovi casi di Covid in Puglia, dove la curva pandemica non si abbassa. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dalla Regione attraverso il bollettino epidemiologico, si registrano 1.659 nuovi contagi. Complessivamente sono stati processati 9.820 tamponi. Nel Brindisino si contano 96 nuovi casi. Per quanto riguarda le altre provincie, invece: 577 in provincia di Bari, 176 nella provincia Bat, 567 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.Sono stati registrati 34 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 794.335 test: 14.696 sono i pazienti guariti; 39.766 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979, così suddivisi: 21.416 nella Provincia di Bari; 6.362 nella Provincia di Bat; 3.915 nella Provincia di Brindisi; 13.156 nella Provincia di Foggia; 4.197 nella Provincia di Lecce; 6.567 nella Provincia di Taranto; 364 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione a Brindisi e provincia

Dai dati pervenuti oggi, 1 dicembre, dalla Prefettura di Brindisi, a San Vito dei Normanni sono 53 i casi positivi di cittadini residenti, 1 residente in una struttura fuori San Vito, 1 di un cittadino di fuori regione e 1 di cittadino non residente ma con domicilio sanitario a San vito.

Aggiornamento ricoverati

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 22 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 25 in Medicina interna, 10 in Rianimazione. Post Covid Mesagne: 14 pazienti. Nel Post Covid di Ceglie Messapica 10 ricoveri.