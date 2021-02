Coronavirus: altri 36 decessi e 21 nuovi ricoveri in Puglia

Aumentano i ricoveri da Covid-19 in Puglia. Altre 21 persone sono finite in ospedale nelle ultime 24 ore, facendo salire a 1.582 il numero totale dei ricoverati. Questo il dato che balza maggiormente all’occhio nel bollettino epidemiologico diramato oggi dalla Regione Puglia. Come al solito, nei fine settimana, il numero di tamponi effettuati cala bruscamente. Sono appena 4.122 quelli effettuati oggi. Basso, di conseguenza, il dato dei nuovi positivi: appena 379. Drammaticamente altro, purtroppo, il numero dei decessi: altre 36 persone sono morte in un giorno, di cui due in provincia di Brindisi. La buona notizia è che altre 1.003 persone sono guarite, per un totale di 67974 guarigioni dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti:126 in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito. I 36 decessi sono così distribuiti: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test: 67974 sono i pazienti guariti; 52084 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 123.286, così suddivisi: 46.892 nella Provincia di Bari; 13.659 nella Provincia di Bat; 8882 nella Provincia di Brindisi; 26.047 nella Provincia di Foggia; 10.426 nella Provincia di Lecce; 16.683 nella Provincia di Taranto; 587 attribuiti a residenti fuori regione; 110 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 68 persone, fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca ospita attualmente 15 pazienti in Medicina interna e 10 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 9 in Rianimazione. Due decessi registrati a Ostuni in Medicina interna: una paziente di 71 anni e una di 88 anni. I Post Covid ospitano 2 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.

Situazione ancora critica a Torre Santa Susanna

A Torre Santa Susanna la situazione è ancora critica. Attualmente, stando ai dati forniti dal sindaco Michele Saccomanno, vi sono 92 persone positive e altre 78 in quarantena o isolamento. “Abbiamo due nostri concittadini, non anziani – afferma il primo cittadino - in terapia intensiva che lottano per sopravvivere”. “Io con i vigili - scrive il sindaco sul suo profilo Facebook - sono spesso in giro per controllare e redarguire. Le forze dell’ordine tutte stanno cercando di darci una mano. Io trovo ancora incoscienti irresponsabili che persistono, nonostante i richiami ad assembrarsi, a non usare la mascherina, a nascondersi in circoli privati, nonostante già con verbali e richiami. Purtroppo siamo in un momento difficile ed è grave la tolleranza, se chi ha responsabilità continua ad averla. Occorre uno scatto di orgoglio e buona volontà. Stiamo difendendo la nostra vita e quella dei nostri cari”.