Covid in Puglia: ricoveri di nuovo in aumento, altri 17 decessi in un giorno

BRINDISI – I ricoveri tornano ad aumentare in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati occupati altri 11 posti letto, per un totale di 1442 persone attualmente in ospedale. I guariti, invece, sono 829 (104.325 il totale). Come ogni lunedì, il bollettino epidemiologico della Regione fa registrare un brusco calo sia di tamponi che di contagi. I test effettuati in un giorno sono 4.161. I nuovi contagi sono 343. Non cala, purtroppo, il numero dei decessi. Altre 17 persone hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: 174 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia Bat 67 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 6 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 17 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi (2 stando ai dati forniti dall'Asl Brindisi), 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.499.147 test: 104.325 sono i pazienti guariti; 32.695 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 140.802, così suddivisi: 53.558 nella Provincia di Bari; 15.117 nella Provincia di Bat; 10.393 nella Provincia di Brindisi; 28.703 nella Provincia di Foggia; 11.954 nella Provincia di Lecce; 20.346 nella Provincia di Taranto; 576 attribuiti a residenti fuori regione; 155 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 74 persone. L’ospedale di Ostuni accoglie 18 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 11 in Rianimazione. Tra ieri e oggi due decessi: un paziente di 79 anni in Rianimazione e uno di 82 a Ostuni in Medicina interna. I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne e 4 a Ceglie Messapica.