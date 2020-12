Covid, Puglia: nuovo rialzo dei contagi, ricoveri in lieve aumento

La pandemia continua ad avere un andamento altalenante in Puglia. Dopo il lento calo della curva dei contagi riscontrato negli ultimi giorni, oggi si registra un nuovo rialzo. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 1458 nuovi casi di positività al Covid-19, rispetto ai 942 di ieri. Sale, però, anche il numero di tamponi processati, che tocca quota 12.308. Anche i ricoveri, per il secondo giorno di fila, sono in leggero aumento. Attualmente le strutture Covid pugliesi ospitano infatti 1592 pazienti, tre in più rispetto ai 1589 di ieri. Per quanto riguarda le guarigioni, negli ultimi giorni il dato era stato costantemente superiore a quota mille, oggi si scende a 280 unità. Questi numeri, insomma, fanno capire che la strada per uscire dalla seconda ondata è ancora lunga.

I nuovi casi sono così distribuiti: 566 in provincia di Bari, 73 in provincia di Brindisi, 296 nella provincia Bat, 189 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Il numero dei decessi continua a calare. Sono 19, uno in meno rispetto a ieri, i pazienti deceduti in un giorno: 8 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 996.863 test: 29.248 sono i pazienti guariti; 53.131 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 84.663, così suddivisi: 32.539 nella Provincia di Bari; 9.849 nella Provincia di Bat; 6.122 nella Provincia di Brindisi; 18.610 nella Provincia di Foggia; 6.606 nella Provincia di Lecce; 10.369 nella Provincia di Taranto; 487 attribuiti a residenti fuori regione; 81 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.