Covid, Puglia: la curva rallenta. Nel Brindisino cinque decessi

Altalenante l’andamento della pandemia in Puglia. Dopo l’aumento di nuovi casi registrati ieri, oggi la curva si flette leggermente. Sono 1.573 i contagi da Covid 12 riscontrati nelle ultime 24. Complessivamente, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, sono stati registrati 10.032 tamponi. Nel Brindisino il dato dei nuovi positivi non è più a tre cifre, anche se di pochissimo. Sono 99, infatti, i nuovi contagi diagnosticati in un giorno. Gli altri casi sono così distribuiti: 510 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia Bat, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 8 casi di residenza non nota sono stati attribuiti e riclassificati.

Sono stati registrati 30 decessi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia Bat, 5 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 772.079 test: 13.225 sono i pazienti guariti; 37.654 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 52.311, così suddivisi: 20.190 nella Provincia di Bari; 6.002 nella Provincia di Bat; 3.705 nella Provincia di Brindisi; 11.943 nella Provincia di Foggia; 4.000 nella Provincia di Lecce; 6.120 nella Provincia di Taranto; 350 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione nel Brindisino

In provincia di Brindisi i ricoveri aumentano di 4 unità in un giorno, dai 117 di ieri ai 121 di oggi, fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Al Perrino ci sono attualmente 18 pazienti in Malattie infettive, 25 in Pneumologia, 31 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. L’ospedale di Ostuni, invece, ospita 19 pazienti in Medicina interna e 19 in Pneumologia. Tra ieri e oggi 5 decessi al Perrino: in Rianimazione tre donne di 65, 58 e 78 anni e un uomo di 77 anni; in Pneumologia un paziente di 91 anni. I post Covid di Mesagne e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente 15 e 12 pazienti.