Covid: in Puglia calano i ricoveri, altri quattro decessi nel Brindisino

Altri quattro decessi in provincia di Brindisi. Questo uno dei dati più impietosi che emergono dal bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 3 gennaio) dalla regione Puglia. L’andamento della pandemia da Covid 12 pare lineare. I nuovi positivi sono 950. I tamponi processati sono 7.591 (oltre 5mila in più rispetto a quelli analizzati ieri). I ricoveri calano di 30 unità, scendendo dai 1642 di ieri ai 1612 di oggi. Altre 659 persone sono guarite. In 25, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: 427 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 65 nella provincia Bat, 252 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Sono stati registrati 25 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.060.971 test: 37.059 sono i pazienti guariti; 54.078 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 93.653 così suddivisi: 36.232 nella Provincia di Bari; 10.672 nella Provincia di Bat; 6.739 nella Provincia di Brindisi; 20.732 nella Provincia di Foggia; 7.267 nella Provincia di Lecce; 11.386 nella Provincia di Taranto; 526 attribuiti a residenti fuori regione; 99 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.