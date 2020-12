Covid, Puglia: la curva dei contagi torna a salire, ma ricoveri in calo

Nell’ultimo rilevamento del 2020 si registra un nuovo, significativo, aumento dei casi di positività al Covid 19 in Puglia. Nel giro di 24 ore, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, sono stati diagnosticati 1661 nuovi contagi (ieri erano stati 1470), ma la pressione sugli ospedali, fortunatamente, resta stabile. Fra ieri e oggi, infatti, i ricoveri sono diminuiti di sette unità (da 1625 a 1619). Altre 1378 persone, invece, si sono negativizzate, facendo salire a quota 35490 il numero delle guarigioni dall’inizio della pandemia. Altre 21 persone, purtroppo, hanno perso la vita. Nessun decesso in provincia di Brindisi, dove il numero dei nuovi casi torna a tre cifre (108), dopo c he ieri se n'erano registrati 38.

Complessivamente sono stati porocessati 10.836 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti: 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia Bat, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Questa, invece, la distribuzione dei 21 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.044.314 test; 35.490 sono i pazienti guariti; 53.002 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 90.964, così suddivisi: 35.127 nella Provincia di Bari; 10.500 nella Provincia di Bat; 6.501 nella Provincia di Brindisi; 20.016 nella Provincia di Foggia; 7.090 nella Provincia di Lecce; 11.115 nella Provincia di Taranto; 518 attribuiti a residenti fuori regione; 97 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 62 persone: una in meno rispetto a ieri. L’ospedale di Ostuni ospita cinque pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 7 in Medicina interna, 6 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 8 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica, 4 a Cisternino.

A Brindisi si sono registrati due casi di positività fra gli agenti di Polizia Locale. Entrambi, da giorni in isolamento, hanno avuto i sintomi quando erano in ferie. Precauzionalmente, d'intesa col medico aziendale e la Asl, il comando ha messo in isolamento fiduciario i colleghi che erano in pattuglia con le due persone poi risultate positive. Hanno fatto comunque i tamponi e risultano tutti e tre negativi.