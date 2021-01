Covid: in Puglia continua il calo dei ricoveri, ma altri 20 decessi

Continuano a scendere i ricoveri in Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono liberati 11 posti letto nelle strutture destinate ai pazienti Covid, per un totale di 1601 persone ricoverate. I nuovi positivi sono 631. I tamponi processati sono stati 4.138. L’aspetto incoraggiante è che il numero dei guariti (1150) è quasi il doppio rispetto a quello dei nuovi positivi. Ancora troppi i decessi. Altre 20 persone, infatti, di cui una in provincia di Brindisi, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: 318 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 97 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Questa l’attribuzione dei 20 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.065.109 test: 38.209 sono i pazienti guariti; 53.539 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 94.284, così suddivisi: 36.550 nella Provincia di Bari; 10.718 nella Provincia di Bat; 6.816 nella Provincia di Brindisi; 20.829 nella Provincia di Foggia; 7.338 nella Provincia di Lecce; 11.407 nella Provincia di Taranto; 527 attribuiti a residenti fuori regione; 99 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento ricoverati a Brindisi e provincia

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 10 pazienti in Medicina interna e 6 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 3 in Rianimazione. Un decesso oggi in Malattie infettive: si tratta di una paziente di 80 anni. I post Covid ospitano 8 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica, 2 a Cisternino.