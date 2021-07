In una settimana in Puglia 305 nuovi casi di positivi al Covid-19, 1025 guariti e 8 decessi

In una settimana nella regione Puglia si sono registrati 305 nuovi casi di positivi al Covid-19, 1025 guariti e 8 decessi. Nelle ultime 24 ore, invece, 19 nuovi casi, 265 guariti e due decessi (uno in provincia di Bari e 1 nella Bat) . I test registrati, invece, sono 4342. Dei nuovi positivi 9 riguardano la provincia di Lecce, 3 il Barese, 2 il Brindisino, 2 la Bat, 2 la provincia di Taranto e 1 caso di provincia di residenza non nota.

I casi attualmente positivi sono 1879, 82 sono ricoverati. Di questi 6 al Perrino di Brindisi: 3 in Malattie Infettive e 3 in Pneumologia. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.816 così suddivisi: 95.283 nella Provincia di Bari; 25.616 nella Provincia di Bat; 19.854 nella Provincia di Brindisi; 45.210 nella Provincia di Foggia; 27.083 nella Provincia di Lecce; 39.576 nella Provincia di Taranto; 817 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, lunedì 12 luglio, è disponibile al link: https://rpu.gl/my9HD