Covid: oltre 4mila attualmente positivi, oltre 300 nuovi contagi in 24 ore e tre decessi

Con altri 334 casi in un solo giorno gli attualmente positivi al Covid-19 sono diventati 4.107, sabato scorso erano 3260. In una settimana sono guatite 1095 persone. Dei nuovi casi 128 sono ricoverati in condizioni "non critiche" e 21 in terapia intensiva. Il numero più alto dei nuovi positivi si registra nella provincia di Lecce con 86 casi, a seguire Bat con 85, poi Provincia di Bari con 64, Brindisi con 46, Foggia con 27, Taranto con 26. Poi sei fuori regione e 6 in provincia di definizione.

Tre persone positive al Covid sono decedute. I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.867. I test eseguiti dall'inizio dell'emergenza, invece, sono 3.067.609, i casi totali 259.498, le persone guarite 248.710 mentre quelle decedute 6681.

I casi totali per provincia sono così distribuiti: provincia di Bari 96.506, provincia di Bat 26.515, provincia di Brindisi 20.500, provincia di Foggia 45.916, provincia di Lecce 28.615, provincia di Taranto 40.099, residenti fuori regione: 912 e provincia in definizione 435.