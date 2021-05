Covid, stabile la curva dei contagi ma in una settimana quasi 200 decessi

Mentre la curva dei contagi resta stabile attorno ai 600 casi ( oggi 591, ieri 554) resta alto il numero dei decessi. Sono 23 le persone positive al Covid-19 che hanno perso la vita in Puglia nelle ultime 24 ore, 186 nell'ultima settimana. Sono stati registrati 9.827 tamponi. I nuovi casi positivi sono così suddivisi: 131 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia Bat, 49 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 86 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

I decessi, invece: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.363.894 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.378 così suddivisi: 93.236 nella Provincia di Bari; 24.474 nella Provincia di Bat; 18.628 nella Provincia di Brindisi; 43.984 nella Provincia di Foggia; 25.413 nella Provincia di Lecce; 38.482 nella Provincia di Taranto; 786 attribuiti a residenti fuori regione; 375 provincia di residenza non nota.

I pazienti guariti sono 199.894, 1621 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 39.241, di questi 1321 sono ricoverati, 63 in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, venerdì 14 maggio, è disponibile al link: https://rpu.gl/1lkYx

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 10 pazienti in Medicina interna e 12 in Pneumologia.

Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 11 in Medicina interna, 10 in Rianimazione.

Due decessi: al Perrino un uomo di 84 anni in Medicina interna e a Ostuni una donna di 81 anni (in Medicina interna).

I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne, 1 a San Pietro Vernotico, 8 a Ceglie Messapica, 9 a Cisternino.