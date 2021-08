Covid-19, altri 100 casi in un giorno. Ricoveri in aumento, anche al Perrino

A Brindisi sono due in più: si tratta di un 75enne e un 46enne non vaccinati. I ricoverati totali in Puglia sono 136 (ieri erano 128). Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese: sono 31, in provincia di Brindisi 23, Foggia 21, Bari 14, Bat 9, Taranto 2, residenti fuori regione2, Provincia in definizione 1.

Meno tamponi e meno nuovi positivi nel weekend di Ferragosto, sono 103 i nuovi casi e 5.905 i test registrati in Puglia. Nessun decesso. In aumento i ricoveri: ieri erano 128 oggi 136. In terapia Intensiva, invece, sono ricoverate 23 persone (ieri erano 22). Aumento degli ingressi in ospedale anche al Perrino di Brindisi, sono due in più: si tratta di un 75enne e un 46enne non vaccinati. Entrambi sono finiti in Malattie infettive: sono 8 in tutto. In Pneumolgia, invece sono 3. Il post Covid di Mesagne ospita 6 pazienti.

Le persone attualmente positive sono 4.235. Dall'inizio dell'mergenza sono stati eseguiti 3.085.424 test. I casi totali sono 259.785, le persone guarite sono 248.868 (76 in più rispetto a ieri) e quelle 6.682.