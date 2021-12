Covid, sette decessi in Puglia nelle ultime 24 ore e quasi 400 nuovi casi

Sette persone positive al Covid-19 hanno perso la vita in Puglia nelle ultime 24 ore 387 nuovi casi e 24.563 tamponi. Le persone attualmente positive sono 4.944, di queste 129 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva. All'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Il più alto numero di nuovi casi si è registrato in provincia di Foggia: sono 129, a seguire Bari con 83, Lecce con 80, Taranto con 48, Brindisi con 27, Bat con 14. Un casi risiede fuori region e per cinque la provincia è in definizione.

Per quanto riguarda i dati complessivi, in Puglia dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 282.597 casi totali, e 4.989.593 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 270.741 mentre quelle decedute 6.912.

I casi totali per provincia sono così distribuiti: Bari 101.927, Bat 28.928, Brindisi 22.600, Foggia 50.527, Lecce 33.687, Taranto 43.304. Residenti fuori regione: 1.067, provincia in definizione: 557.