Covid, quasi 4mila attualmente positivi: 124 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Altri 124 nuovi casi di positivi al Covid 19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 18153 tamponi eseguiti e nessun decesso. I nuovi casi sono così distribuiti: rovincia di Bari 40, provincia di Bat 5, provincia di Brindisi 17, provincia di Foggia 28, provincia di Lecce 25, provincia di Taranto 8, provincia in definizione 1.

Le persone attualmente positive sono 3.820, di queste 158 sono ricoverate in area non critica, 20 in Terapia intensiva. All'ospedale Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia.

I casi totali di positivi al Covid-19 sono 275.816, i tamponi eseguiti dall'inizio dell'mergenza 4.456.757. Le persone guarite 265.135, 91 in più rispetto a ieri, quelle decedute 6.861.

Casi totali per provincia: Bari 100.332, Bat 28.571, Brindisi 21.911, Foggia 48.767, Lecce 32.458, Taranto 42.237, Residenti fuori regione 1.017, Provincia in definizione: 523