Covid, oltre 1400 nuovi casi e 600 guariti in un giorno. Un decesso

Altri 1.433 nuovi casi di positivi al Covid 19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 5.876 i test giornalieri eseguiti e una persona deceduta. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 435 contagi, a seguire Lecce con 278, Foggia con 269, Bat con 183, Taranto 130, Brindisi 114. Residenti fuori regione: 20, provincia in definizione: 4.

Le persone attualmente positve sono 25.095, di queste 218 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 221) e 7 in terapia intensiva (ieri erano 8). I casi totali sono 1.163.666, i test eseguiti 11.227.010, le persone guarite 1.129.990, 611 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.581

Casi totali per provincia: Bari 382.831, Bat 102.546, Brindisi 108.311, Foggia 170.927, Lecce 230.938, Taranto 155.460. Residenti fuori regione, 8.902. Provincia in definizione: 3.751